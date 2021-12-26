ارتفاع هامشي للدولار في السوق الموازية والليرة تستقر بعد قفزة السبت

ارتفع سعر الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي بشكل هامشي في السوق الموازية اليوم الأحد، فيما استقرت الليرة التركية بعد قفزة كبيرة سجلتها أمس.

وسجلت العملة الأميركية 5.1 دينار، مقابل 5 دينارات أمس السبت، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

- استقرار الدولار وصعود الليرة التركية في السوق الرسمية

وفيما استقرت الليرة التركية عند 0.47 دينار، بعدما ارتفعت أمس 17 قرشًا، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

كما استقر سعر صرف اليورو عند 5.57 دينار، والجنيه الاسترليني عند 6.60 دينار، والعملة التونسية عند 1.75 دينار ليبي.