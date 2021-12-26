المشري يكشف مقترحا دوليا وآخر محليا لخارطة الطريق المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 01:38 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يتحدث خلال جلسة المجلس بالعاصمة طرابلس،26 ديسمبر 2021. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن المجلس يناقش في جلسته اليوم مسارين مقترحين لخارطة الطريق المقبلة في البلاد أحدهما لدول «3+2»، والآخر من قوى سياسية محلية لم يسمها.

وعن المقترح الأول، أوضح المشري خلال جلسة المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، أن « (أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا) اقترحت الدعو ة، عن طريق بعثة الأمم المتحدة، إلى إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 21 يوليو، بحيث لا يتم الخروج من خارطة الطريق».

وأضاف المشري: «هذا الأمر لا يتطلب تعديلًا في السلطة التنفيذية مع خروج رأس السلطة التنفيذية إذا أراد الاستمرار في العملية الانتخابية، وأن يكلف وزيرًا تسيير المهام هذه السلطة» وتساءل: «هل هذه المدة (ستة أشهر) كافية لتعديل النقاط التي تحدثنا عنها أم لا حتى لا نذهب إلى انتخابات فاشلة أخرى».

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أما التوجه الثاني وهو مطروح من قوى سياسية محلية، وفق المشري، فيتلخص في «إطالة الفترة الحالية حتى لا نذهب إلى فترة جديدة»، موضحًا: «الغرض من الإطالة فتح المسار الدستوري من جديد ومحاولة تعديل القوانين والذهاب إلى انتخابات بعد مدة ربما تصل إلى سنة أو سنة ونيف». وأضاف: «نتيجة طول المدة يتطلب الأمر إجراء تعديل في السلطة التنفيذية».

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة: «كلا التوجهين به مزايا وعيوب، ونحن في المجلس الأعلى لابد أن نتبنى مسارًا منهما، لذلك سنناقش هذا في جلسة اليوم».

وكان من المقرر عقد الانتخابات الليبية يوم الجمعة، 24 ديسمبر الجاري، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

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