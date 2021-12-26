«فرانس برس»: انتشال جثث 28 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

مهاجرون أوقفتهم قوات الأمن الليبية بعد محاولة فرار من مركز احتجاز في طرابلس، 8 أكتوبر 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

نقلت وكالة «فرانس برس» عن ضابط مسؤول بمديرية أمن الخمس، لم تسمه، القول إن «طواقم جمعية الهلال الأحمر في ليبيا انتشلت في وقت متأخر السبت، جثث 28 مهاجرًا في موقعين متفرقين قبالة سواحل البلاد».

وقال الضابط إن «طواقم الهلال الأحمر تمكنت من انتشال 28 جثة لمهاجرين غير نظاميين، والعثور على ثلاثة مهاجرين حالتهم الصحية سيئة، في موقعين متفرقين في شواطئ منطقة العلوص»، الواقعة على بعد 90 كلم شرق العاصمة طرابلس. وأضاف: «الجثث ظهرت متحللة إلى حد كبير، وهو ما يشير إلى انقلاب القارب الذي كان يقل المهاجرين منذ أيام»، متوقعًا أن يرتفع عدد الجثث المنتشلة خلال الساعات المقبلة.

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وتأتي هذه المأساة بعد أيام قليلة من غرق 160 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا، في تكرار لحوادث غرق قوارب مهاجرين في عرض البحر المتوسط. وبذلك ارتفع عدد المهاجرين ضحايا حوادث الغرق في عرض المتوسط إلى نحو 1500 منذ بداية العام الجاري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وجرى إنقاذ أو اعتراض أكثر من 30 ألف مهاجر منذ بداية العام الجاري قبالة سواحل ليبيا، كما تفيد أرقام المنظمة نفسها.