المشري لـ«النواب»: أيادينا ممدودة بالتوافق.. وأحذر من أي «خطوة أحادية»

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يتحدث خلال جلسة المجلس بالعاصمة طرابلس،26 ديسمبر 2021. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: «نحن أيادينا ممدودة للتوافق»، وذلك في معرض الحديث عن الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، محذرًا مجلس النواب من اتخاذ أي «خطوة بشكل منفرد ودون التشاور مع مجلس الدولة».

وأوضح المشري خلال جلسة للمجلس في العاصمة طرابلس، السبت، «أحذر أن أي خطوة من مجلس النواب بشكل منفرد ودون التشاور مع مجلس الدولة فإن هذه الخطوة ستؤول إلى الفشل سواء هذه الخطوة تتعلق بخارطة الطريق أو تتعلق بإقرار قوانين أو أي محاولة تتعلق بتعديل السلطة التنفيذية،نحن أيادينا ممدودة للتوافق».

ومن المقرر عقد جلسة لمجلس النواب، غدًا الإثنين، بناء على دعوة رئيس المجلس المكلف، فوزي النويري، لجلسة رسمية بمقر المجلس في مدينة طبرق، وفي الوقت نفسه أصدرت رئاسة مجلس النواب، قرارًا بتشكيل لجنة من عشرة أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

وفي تصريحات لجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرت اليوم الأربعاء، شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على «أن أعضاء البرلمان - وهم نحو 170 عضوًا منتظمًا - يتحملون الآن مسؤولية تاريخية ووطنية للاستجابة بسرعة وكفاءة لتوصيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هذا يعني أنهم بحاجة للعمل وبقوة وتصميم وإرادة للقيام بما هو ضروري. جميع الأنظار تتجه إليهم الآن».