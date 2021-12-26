وليامز: المرشحون في ملتقى الحوار تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 01:07 مساء
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: البعثة الأممية)

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن جميع من كانوا مرشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

جاء رد وليامز على سؤال إذا كان يحق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، الترشح في الانتخابات المقبلة.

وقالت وليامز، في حديث إلى «الشرق الأوسط» اللندنية، إن قرارات البت في موعد الانتخابات وفي أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح «شأن ليبي خاص يتخذه القضاء»، داعية جميع الأطراف إلى «احترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء، والامتثال لما يصدر عنه من أحكام».

فيما شددت على أن تحديد الموعد الأفضل للانتخابات بعد تأجيلها في 24 ديسمبر الحالي «يعود للسلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية والقضاء».

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وأضافت أن الأمم المتحدة تعمل مع كل الأطراف داخل ليبيا وكذلك الشركاء الدوليين لضمان توفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات تكون نتائجها مقبولة من الجميع، قائلة: «لن تتوقف مساعي الأمم المتحدة في حشد الدعم والتأييد اللازمين مع الأطراف الداخلية والخارجية، من أجل تعزيز احترام السيادة الليبية وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد»، كما أن الأمم المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدة الليبيين على تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة، «وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية».

الانتخابات مطلب شعبي ليبي
وأكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أن الانتخابات مطلب شعبي ليبي خالص و«مسألة سيادية لا يحق لأي طرف خارجي، أن يقف أمام إرادة الشعب الليبي»، مضيفة أن هناك «حماسًا منقطع النظير في الشارع الليبي»، وهو ما يظهر في أكثر من 2.8 مليون ناخب سجلوا للمشاركة في العملية الانتخابية «التي طال انتظارها».

وتابعت أنها التقت خلال الأيام العشرة الماضية المئات من الليبيين من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك الأطراف المتنافسة والمتصارعة، «ولسان حال الجميع أن الشعب الليبي يريد انتخابات تفضي إلى حلول دائمة لاستعادة شرعية المؤسسات الوطنية، وإخراج الناس من المراحل الانتقالية إلى الاستقرار والازدهار».

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