«مكافحة الأمراض» يفتتح ورشة عمل السجل الوطني الليبي لأمراض القلب

من ورشة عمل السجل الوطني الليبي لأمراض القلب, 25 ديسمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

افتتح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، ورشة عمل السجل الوطني الليبي لأمراض القلب، أمس السبت، التي يرعاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية.

وألقى مدير عام المركز، الكلمة الافتتاحية، التي تطرق فيها لأهمية السجلات الطبية، مشددًا على أهمية سجل القلب الليبي وضرورة البدء بالعمل فيه في أقرب فرصة، وفق بيان للمركز اليوم.

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حضر فعاليات الورشة مجموعة من الأخصائيين والخبراء، وعلى رأسهم نائب رئيس جمعية القلب الليبية الدكتور عمر مسلم، مندوب مكتب منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا محمد هاشم، ومنسق السجل الليبي لأمراض القلب محمد الميلودي، ومندوبون عن مراكز القلب من مختلف مدن ليبيا.

من ورشة عمل السجل الوطني الليبي لأمراض القلب, 25 ديسمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

من ورشة عمل السجل الوطني الليبي لأمراض القلب, 25 ديسمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

من ورشة عمل السجل الوطني الليبي لأمراض القلب, 25 ديسمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

من ورشة عمل السجل الوطني الليبي لأمراض القلب, 25 ديسمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

من ورشة عمل السجل الوطني الليبي لأمراض القلب, 25 ديسمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

من ورشة عمل السجل الوطني الليبي لأمراض القلب, 25 ديسمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)