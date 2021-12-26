مصرف «الجمهورية» يعلن توافر السيولة لعملائه في جميع الفروع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 11:45 صباحا
مصرف الجمهورية فرع سوف الجين ببني وليد. (الإنترنت)

أعلن مصرف «الجمهورية»، توافر السيولة النقدية لعملائه في جميع فروع المصرف.

وطالب المصرف، في بيان مقتضب اليوم، زبائنه بالالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

والأربعاء الماضي، حذّر مصرف ليبيا المركزي، المواطنين من تطبيقات المعاملات البنكية الإلكترونية المنسوبة له في عدد من الإعلانات المنتشرة حاليًا.

- «المركزي» يحذر من تطبيقات بنكية إلكترونية منسوبة له

وقال المصرف المركزي، إنه لاحظ ظهور إعلانات بشأن تطبيقات لمعاملات إلكترونية عبر الهاتف أو الإنترنت منسوبة للمصرف، تتيح إمكانية التعرف على البيانات المصرفية للزبائن.

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