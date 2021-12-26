استقرار الدولار وصعود الليرة التركية في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 09:55 صباحا
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الرسمية السبت، في مستهل تعاملات الأسبوع، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي. 

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.59 دينار حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. فيما صعدت الليرة التركية 5 قروش مسجلة 0.43 د‫ينار مقابل 0.38 دينار.

وحافظ اليورو على مستوى 5.20 دينار الذي سجله الخميس، في حين صعد الجنيه الاسترليني قرشين اثنين، مسجلًا 6.15 د‫ينار مقارنة بـ6.13 دينار الخميس.

وبقي الريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستوى 1.22 دينار و1.25 دينار على التوالي، وتراجع الدينار التونسي قرشًا واحدًا عند 1.59 د‫ينار مقابل 1.58 دينار نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وفي حين لم يطرأ أي تغيير في سعر اليوان الصيني، حيث حافظ على سعر 0.72 دينار .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الوعي الزائف.. ومسائل أخرى
وجهات نظر
وفاة ديسموند توتو أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
دولى
«رويترز»: إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
عربى
«فرانس برس»: «أوميكرون» يهدد بزعزعة أركان الاقتصاد العالمي
اقتصاد
«ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. الشط 0 - 1 الاتحاد
رياضة محلية
التربية والتعليم: 54.17% نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي
ليبيا
الرئيس الروسي: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
دولى
في متنزه البراكين.. الغوريلا تكافح للبقاء
علوم وتكنولوجيا
مغامرات لتلقيح سكان المناطق النائية في منغوليا
طب وصحة
تعطل خدمات الإنترنت قبل احتجاجات مرتقبة في السودان
عربى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
بوتين: أصبحت رئيسا بفضل سانتا كلوز
منوعات
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
ماني يزين قائمة السنغال لخوض كأس الأمم الأفريقية
رياضة عالمية
جسيمات دقيقة تقلق العلماء.. فما السر؟
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا استفادت السلاحف البحرية من الجائحة