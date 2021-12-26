استقرار الدولار وصعود الليرة التركية في السوق الرسمية

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الرسمية السبت، في مستهل تعاملات الأسبوع، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.59 دينار حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. فيما صعدت الليرة التركية 5 قروش مسجلة 0.43 د‫ينار مقابل 0.38 دينار.

وحافظ اليورو على مستوى 5.20 دينار الذي سجله الخميس، في حين صعد الجنيه الاسترليني قرشين اثنين، مسجلًا 6.15 د‫ينار مقارنة بـ6.13 دينار الخميس.

وبقي الريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستوى 1.22 دينار و1.25 دينار على التوالي، وتراجع الدينار التونسي قرشًا واحدًا عند 1.59 د‫ينار مقابل 1.58 دينار نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وفي حين لم يطرأ أي تغيير في سعر اليوان الصيني، حيث حافظ على سعر 0.72 دينار .