«الأرصاد»: سماء صافية على طول الساحل الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سماءً صافية على طول الساحل الليبي، اليوم الأحد.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري، الصادرة اليوم الأحد، إن السحب ستتكاثر صباح الغد على ساحل طرابلس وزوارة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر صباح الغد على ساحل طرابلس وزوارة.

رياح جنوبية غربية، بوجه عام، وتكون قبلية مساء اليوم، وفى الصباح الباكر على ساحل مصراتة وسرت، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 16 و20 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.