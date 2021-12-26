«الأرصاد»: سماء صافية على طول الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 11:09 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سماءً صافية على طول الساحل الليبي، اليوم الأحد.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري، الصادرة اليوم الأحد، إن السحب ستتكاثر صباح الغد على ساحل طرابلس وزوارة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر صباح الغد على ساحل طرابلس وزوارة.
رياح جنوبية غربية، بوجه عام، وتكون قبلية مساء اليوم، وفى الصباح الباكر على ساحل مصراتة وسرت، سرعتها بين 5 و20 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
البحر هادئ إلى خفيف الموج، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 16 و20 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
السماء صافية إلى قليلة السحب، خاصة على ساحل درنة وطبرق.
رياح جنوبية غربية، إلى قبلية وتكون جنوبية شرقية، على ساحل بنغازي سـرعته ما بين 5 و15 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 15 و19 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.

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