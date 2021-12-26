«الداخلية»: بدء إزالة مخلفات الحرب من كامل منطقة الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 10:33 صباحا
إزالة مخلفات الحرب من منطقة الجفارة, (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدء إزالة جميع مخلفات الحرب من كامل منطقة الجفارة، مطالبة المواطنين بالتبليغ عن أي جسم غريب أو مخلفات حروب في المنطقة.

وبحسب بيان للوزارة، كُلف فريق عمل من جهاز المباحث الجنائية، من أجل إزالة جميع مخلفات الحرب من كامل منطقة الجفارة، بناء على تنسيق بين رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور، ومدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف.

وطالبت الوزارة جميع المواطنين القاطنين بالمنطقة، بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة والتبليغ عن وجود أي جسم غريب أو مخلفات حروب، خاصة أصحاب المزارع.

كما طالبت مديرية الأمن بالتعاون والتنسيق مع الفريق المكلف من خلال مراكز الشرطة التابعة للمديرية، من أجل المحافظة على سلامة وأمن المواطنين.

- مقتل ثمانية أطفال في انفجار «مخلفات حرب» بالجفارة

وقبل أيام، قتل ثمانية أطفال ووقوع إصابات لأشخاص آخرين نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب بمنطقة الطويبية بالجفارة.

وقالت الوزارة حينها إن مديرية أمن الجفارة وردها بلاغ مفاده بوقوع انفجار بمنزل عائلة التومي بمنطقة الطويبية، مضيفة: «على الفور توجه أعضاء الشرطة والفرقة الفنية إلى المكان، وتبين أن سبب الانفجار أحد مخلفات الحروب منذ العام 2014، وأدى ذلك الانفجار لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين».

إزالة مخلفات الحرب من منطقة الجفارة, (وزارة الداخلية)
إزالة مخلفات الحرب من منطقة الجفارة, (وزارة الداخلية)
إزالة مخلفات الحرب من منطقة الجفارة, (وزارة الداخلية)
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