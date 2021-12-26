«الأرصاد»: أجواء دافئة نهارا على غالبية مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 09:59 صباحا
حالة الطقس. (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواءً دافئة نهارًا على غالبية مناطق ليبيا.

وقال المركز في توقعاته لحالة الطقس الصادرة اليوم الأحد، إن السحب ستتكاثر على الشمال الشرقي مساء بعد غد الثلاثاء وتتخللها أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.
الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط نسبيًّا، خاصة على الساحل .
درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
حالة السماء قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الثلاثاء، مع سقوط أمطار متفرقة، خاصة على مناطق الجبل الأخضر.
الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط مساء غد على سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها- غـات – غدامس - الحمادة
حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
حالة السماء صافية إلي قليلة السحب، تتكاثر غدًا على جنوب الكفرة.
الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.

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