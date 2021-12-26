بعد إزالة السواتر الترابية.. «الداخلية» توجه رسالة للمواطنين في عين زارة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 09:30 صباحا
من عملية إزالة السواتر الترابية في عين زارة بالعاصمة طرابلس، 26 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنه يمكن للمواطنين ارتياد الطرق والشوارع التي أُزيلت منها السواتر الترابية في عين زارة بالعاصمة طرابلس «بكل طمأنينة ويسر»، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبدأت أمس السبت إزالة السواتر الترابية بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، بعد أيام من انتشار «مظاهر مسلحة» وسواتر ترابية بشوارعها، وذكرت صفحات بموقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إزالة السواتر الترابية جرت بإشراف الجهات الأمنية بالبلدية وحضور عميد بلدية عين زارة وحكماء وأعيان البلدية.

- بالصور: إزالة السواتر الترابية في عين زارة
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وقالت الداخلية إن إزالة السواتر جرت «بإشراف الإدارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس والأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس ببلدية عين زارة، وبحضور عميد البلدية وحكماء وأعيان عين زارة».

ويوم الثلاثاء الماضي، أكد شهود عيان في عين زارة، لـ«بوابة الوسط»، مشاهدة «مظاهر مسلحة» في عدد من شوارع المنطقة، حيث اعتلى مسلحون سيارات عسكرية، كما شوهدت دبابة في أحد الشوارع، وشهدت بعض محطات الوقود زحامًا شديدًا بشكل مفاجئ.

من عملية إزالة السواتر الترابية في عين زارة بالعاصمة طرابلس، 26 ديسمبر 2021. (فيسبوك)
من عملية إزالة السواتر الترابية في عين زارة بالعاصمة طرابلس، 26 ديسمبر 2021. (فيسبوك)
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