«التعليم» تبحث حل مشكلة تداخل المهام بين مديري المكاتب ومفتشي «الإرشاد النفسي»

الاجتماع الأول لإدارة الدعم والإرشاد النفسي، مع رؤساء الأقسام بمكاتب الدعم والإرشاد النفسي بمراقبات تعليم المنطقتين الوسطى والغربية, 25 ديسمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)

قالت وزارة التربية والتعليم إن اجتماعًا عقد أمس، بحث مشكلة تداخل المهام بين مفتشي الإرشاد النفسي ومديري ورؤساء الأقسام بمكاتب الدعم والإرشاد النفسي، بمراقبات تعليم المنطقتين الوسطى والغربية، ووضع حلول حازمة لوقف هذا التداخل.

الاجتماع الذي عقد أمس، بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم، يعد الأول لإدارة الدعم والإرشاد النفسي، مع مديري ورؤساء الأقسام بمكاتب الدعم والإرشاد النفسي بمراقبات تعليم المنطقتين الوسطى والغربية، وفق بيان لوزارة التربية والتعليم السبت.

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وحضر الاجتماع مستشار وزير التربية والتعليم، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، ورئيس الجمعية الليبية لعلم النفس.

وناقش الاجتماع خطة عمل مديري المكاتب، والعراقيل التي يواجهونها في تنفيذ الخطة.