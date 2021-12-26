مركز عزل سرت يتسلم مصنع أكسجين من وزارة الصحة

مركز عزل سرت يتسلم مصنع أكسجين من وزارة الصحة, 25 ديسمبر 2021. (بلدية سرت)

تسلم مركز عزل سرت، مصنع أكسجين، من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أمس.

وأشرف على تسلم المصنع عميد بلدية سرت مختار المعداني، يرافقه مدير مركز العزل الدكتور عبدالله الأحول، وفق بيان للبلدية السبت.

فيما أكد المعداني أن المجهودات مستمرة من البلدية لتدبير كل النواقص التي يحتاجها مركز العزل والفلترة والرصد.

- تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في مركز عزل سرت

وسجل مركز عزل سرت حالة وفاة بفيروس «كورونا» أمس السبت، على ما أفاد الأحول، إلى «بوابة الوسط»، والذي أشار إلى دخول حالتي إيواء جديدتين للمركز، مصابتين بفيروس «كورونا»، ولديهما أعراض ومشاكل صحية بسبب الإصابة بـ«كوفيد»، ليصبح عدد الحالات المرضية بالمركز خمس حالات حاليًا.

مركز عزل سرت يتسلم مصنع أكسجين من وزارة الصحة, 25 ديسمبر 2021. (بلدية سرت)

مركز عزل سرت يتسلم مصنع أكسجين من وزارة الصحة, 25 ديسمبر 2021. (بلدية سرت)