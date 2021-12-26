مركز عزل سرت يتسلم مصنع أكسجين من وزارة الصحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 08:29 صباحا
مركز عزل سرت يتسلم مصنع أكسجين من وزارة الصحة, 25 ديسمبر 2021. (بلدية سرت)

تسلم مركز عزل سرت، مصنع أكسجين، من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أمس.

وأشرف على تسلم المصنع عميد بلدية سرت مختار المعداني، يرافقه مدير مركز العزل الدكتور عبدالله الأحول، وفق بيان للبلدية السبت.

فيما أكد المعداني أن المجهودات مستمرة من البلدية لتدبير كل النواقص التي يحتاجها مركز العزل والفلترة والرصد.

- تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في مركز عزل سرت

وسجل مركز عزل سرت حالة وفاة بفيروس «كورونا» أمس السبت، على ما أفاد الأحول، إلى «بوابة الوسط»، والذي أشار إلى دخول حالتي إيواء جديدتين للمركز، مصابتين بفيروس «كورونا»، ولديهما أعراض ومشاكل صحية بسبب الإصابة بـ«كوفيد»، ليصبح عدد الحالات المرضية بالمركز خمس حالات حاليًا.

مركز عزل سرت يتسلم مصنع أكسجين من وزارة الصحة, 25 ديسمبر 2021. (بلدية سرت)
مركز عزل سرت يتسلم مصنع أكسجين من وزارة الصحة, 25 ديسمبر 2021. (بلدية سرت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. الشط 0 - 1 الاتحاد
رياضة محلية
التربية والتعليم: 54.17% نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي
ليبيا
الرئيس الروسي: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
دولى
في متنزه البراكين.. الغوريلا تكافح للبقاء
علوم وتكنولوجيا
مغامرات لتلقيح سكان المناطق النائية في منغوليا
طب وصحة
تعطل خدمات الإنترنت قبل احتجاجات مرتقبة في السودان
عربى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
بوتين: أصبحت رئيسا بفضل سانتا كلوز
منوعات
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
ماني يزين قائمة السنغال لخوض كأس الأمم الأفريقية
رياضة عالمية
جسيمات دقيقة تقلق العلماء.. فما السر؟
علوم وتكنولوجيا
الصين تعاقب 30 مسؤولا في مدينة شيآن بسبب انتشار كورونا
دولى
بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد ضم رونالدو
رياضة عالمية
خيبة الأمل الانتخابية تخيم على إحياء الليبيين ذكرى الاستقلال
ليبيا
بسبب «الأويغور».. قانون أميركي يحظر استيراد المنتجات المصنوعة في شينجيانغ ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«هواوي» تطلق سيارة كهربائية جديدة