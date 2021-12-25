«الصحة»: دخول 16 حالة «كورونا» لمراكز العزل وخروج 13

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 11:12 مساء
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

دخلت 16 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى مراكز العزل في ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، على ما أعلنت، السبت، وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وتوزعت هذه الحالات بواقع خمس من منطقة طرابلس الكبرى، وخمس من المنطقة الوسطى، ومثلها من المنطقة الشرقية، وحالة واحدة بالمنطقة الغربية، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

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وأشار البيان إلى خروج 13 حالة من مراكز العزل في ربوع البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد تعافيها من الفيروس، توزعت بواقع حالة في منطقة طرابلس الكبرى، ومثلها في المنطقة الجنوبية، وثلاث في المنطقة الغربية، وخمس في منطقة الجبل الغربي، وثلاث في المنطقة الشرقية.

في حين بلغ إجمالي الحالات الموجودة بالعناية الفائقة 118 حالة، توزعت بواقع 40 في منطقة طرابلس الكبرى، و20 في المنطقة الوسطى، و19 في المنطقة الغربية، و34 في المنطقة الشرقية، وخمس في منطقة الجبل الغربي.

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