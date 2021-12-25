الرئاسة المصرية: السيسي وبوتين يتفقان على التنسيق لتسوية الأزمة الليبية

بوتين والسيسي. (الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي.



وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الاتصال شهد «توافقًا» على «أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية، وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل أفضل»، إضافة إلى «مكافحة وتقويض الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي».

- السيسي لـ«المنفي»: مصر تدعم كل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا

- المنفي يصل القاهرة ويلتقي السيسي

بدوره، أكد السيسي أن «مصر مستمرة في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتى يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في اختيار قياداته وممثليه».

والثلاثاء، استقبل السيسي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث أكد «دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعِّل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها».