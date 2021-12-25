«مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن القادمين من مالطا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 10:10 مساء
طائرة تابعة للخطوط الليبية بمطار معيتيقة، (أرشيفية: الإنترنت)

أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، السلطات الليبية بضرورة فرض إجراءات احترازية إضافية على القادمين من مالطا.

وبرر المركز في تقريره الوبائي للفترة من 17 إلى 23 ديسمبر الجاري، قراره بدخول مالطا في موجة رابعة للوباء «قد تكون» مرتبطة بانتشار المتحور «أوميكرون»، ومع ذلك أكد المركز أن منطقة شرق المتوسط ودول جوار ليبيا «لا تزال تتمتع باستقرار نسبي في الوضع الوبائي».

- ارتفاع الإصابات واستقرار الوفيات جراء «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

وحسب التقرير، فإن الوضع الوبائي في ليبيا «لا يزال يشهد استقرارًا خلال الأسبوع»، معتبرًا أن تسجيل ارتفاعات ملحوظة في بعض المؤشرات «قد ينبئ» بتغير في الوضع الوبائي، وظهور بؤر جديدة للمرض في بعض المدن ذات الكثابة السكانية العالية.

وأشار التقرير إلى زيادة في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» خلال الأسبوع، بنسبة بلغت 2% عن الأسبوع السابق، في حين استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط أسبوعي عند 13% بنهاية الأسبوع.

وبالنسبة لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فقد شهد مؤشر الوفيات استقرارًا خلال الأسبوع بنسبة 1.55%، بعدما بلغ متوسط عدد الوفيات 9 حالات يوميًّا.

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