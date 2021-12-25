المنقوش: الانتخابات ليست هدفا ولكن «أداة لتحقيق الاستقرار»

وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش. (حسابها على تويتر)

عبرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، عن أن الانتخابات ليست هدفًا بعينه، ولكنها «أداة لتحقيق الاستقرار».

وغردت المنقوش عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلة «في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ ليبيا يجب علينا كليبيين ومجتمع دولي أن ندرك أن الانتخابات هي أداة لتحقيق الاستقرار وليست هدفًا بعينه».

وتابعت أن الانتخابات يجب أن تنطلق من «مبدأ المصالحة وقاعدة دستورية وتوحيد المؤسسات».

وكان من المقرر عقد الانتخابات الليبية، الجمعة، 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

وأوضحت المفوضية في بيان، الأربعاء، أن اقتراح المفوضية يستند إلى المادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، التي تنص على إعلان المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدًا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا.

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فيما أصدرت خمس دول بيانًا مشتركًا، الجمعة، قالت فيه إن نقل السلطة في ليبيا، من السلطة التنفيذية الموقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة «يجب أن يجري بعد إعلان نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية»، وذلك تماشيًا مع إعلان باريس، مطالبة المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة، الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات، و«ذلك لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص».

وكرر البيان الصادر عن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة «دون اللجوء إلى العنف»، مؤكدة الاستعداد «لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف».