ارتفاع الإصابات واستقرار الوفيات جراء «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 08:22 مساء
تطعيم العاملين بمطار معيتيقة ضد «كورونا»، 11 ديسمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض زيادة في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» خلال الفترة من 17 إلى 23 ديسمبر الجاري، بنسبة بلغت 2% عن الأسبوع السابق.

وحسب التقرير الوبائي الصادر، السبت، فقد سجل المركز 607 إصابات في المتوسط يوميًّا خلال الأسبوع المذكور، في حين استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط أسبوعي عند 13% بنهاية الأسبوع.

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وجاءت الزيادة المسجلة في عدد الإصابات جراء ارتفاع عدد الاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس، حيث بلغ متوسطها 4525 اختبارًا يوميًّا، بزيادة بلغت 3% عن الأسبوع السابق.

وبالنسبة لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فقد شهد مؤشر الوفيات استقرارًا خلال الأسبوع بنسبة 1.55%، بعدما بلغ متوسط عدد الوفيات 9 حالات يوميًّا.

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