منظمة «Why Me» لحقوق المرأة تنظم ورشة عمل حول «تقرير الظل»

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | السبت 25 ديسمبر 2021, 05:00 مساء
ورشة عمل لمنظمة «Why Me» لحقوق المرأة. (الوسط)

نظمت، منظمة «Why Me»، لحقوق المرأة، تدريبات لعدد 30 مشاركة ومشاركًا من المحاميات والحقوقيات والقياديات في منظمات المجتمع المدني النسوي حول «تقرير الظل الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» بالتعاون مع الصندوق الأميركي.

وقالت المسؤولة عن المشروع، الأستاذة زاهية المنفي، إن «المنظمة تعمل على تمتين أواصر الشراكة مع المجتمع المدني والتشاور المستمر مع مؤسساته المعنية بكافة الموضوعات ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان».

وأضافت أن «الدولة الليبية باتت ملزمة بتقديم تقرير دوري حول ما يجرى اتخاذه من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية والتقدم المحرزالذي أنجز، خاصة أنها متأخرة جدًّا في تقديم تقاريرها الدورية استنادًا لأحكام المادة 8 من الاتفاقية».
 
وأشارت المنفي إلى «أهمية عقد هذه الحلقة النقاشية للتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بقضايا حقوق المرأة، نظرًا لانعكاسها الإيجابي المباشر على الجهود التي سيبذلها المجتمع المدني خلال إعداده تقريره الظل للتقرير الدوري».
 
وطالبت الناشطة الحقوقية زاهية المنفي مجلس الحقوق والحريات وإدارة المنظمات الدولية في الخارجية ولجنة حقوق الإنسان في وزارة العدل أن «تقف وقفة جادة لمؤازرة جهودنا المبذولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة».
 
ولفتت المنفي إلى أن الجلسات تهدف إلى بناء قدرات المنظمات الليبية غير الحكومية، خاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان في كيفية التعاطي مع الآليات الدولية لحماية حقوق النساء.

ورشة عمل لمنظمة «Why Me» لحقوق المرأة. (الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. الشط 0 - 1 الاتحاد
رياضة محلية
الرئيس الروسي: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
دولى
في متنزه البراكين.. الغوريلا تكافح للبقاء
علوم وتكنولوجيا
مغامرات لتلقيح سكان المناطق النائية في منغوليا
طب وصحة
تعطل خدمات الإنترنت قبل احتجاجات مرتقبة في السودان
عربى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
بوتين: أصبحت رئيسا بفضل سانتا كلوز
منوعات
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
ماني يزين قائمة السنغال لخوض كأس الأمم الأفريقية
رياضة عالمية
جسيمات دقيقة تقلق العلماء.. فما السر؟
علوم وتكنولوجيا
الصين تعاقب 30 مسؤولا في مدينة شيآن بسبب انتشار كورونا
دولى
بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد ضم رونالدو
رياضة عالمية
خيبة الأمل الانتخابية تخيم على إحياء الليبيين ذكرى الاستقلال
ليبيا
بسبب «الأويغور».. قانون أميركي يحظر استيراد المنتجات المصنوعة في شينجيانغ ...
دولى
أرقام من حصاد الأسبوع الخامس بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: كل الطرق تقود إلى تأجيل انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: شباب ليبيون يدشنون رحلة الوحدة الوطنية