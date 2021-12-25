بالصور: مكتبة «الملك إدريس» تحتفل بالذكرى السبعين للاستقلال في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 04:25 مساء
حفل مكتبة «الملك إدريس الأول» بمدينة درنة بالذكرى 70 لاستقلال ليبيا. (تصوير: طه الديباني).

نظمت مكتبة «الملك إدريس الأول» بمدينة درنة احتفالية بالذكرى السبعين لاستقلال ليبيا وتحررها من الاحتلال الإيطالي، الذي أعلن في 24 ديسمبر 1951.

الاحتفالية حضرها عدد من المسؤولين المحليين والكتاب والأكادميين والناشطين بالمجتمع المدني من أهالي المدينة، وشارك فيها حركة الكشافة والمرشدات، حيث قدمت زهرات الكشافة لوحات استعراضية صاحبتها الأهازيج والأغاني الوطنية.

وجاءت الذكرى الـ70 للاستقلال، وسط خيبة أمل واسعة بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان مقررًا إجراؤها أمس الجمعة.

ودعا ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، إلى ضرورة تجنب الفرقة والصراع، كما شدد على قناعته التامة بأنه «لا نجاح لأي معالجات - حتى مع وجود التوافق حولها- لا تتخذ من الدستور والقانون قاعدة ومسارًا لها».

وتحدث السنوسي في كلمة لمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، عن الأحداث التي شهدتها البلاد طوال العقود الماضية، خاصة العقد الأخير.

وتابع قائلاً: «حافظنا طوال العقود الماضية على وصية آبائنا وأجدادنا والأمانة التي حملنا إياها بأن تكون الملكية الدستورية مستقبلاً كما كانت في عهدها الأول مظلة لجميع الليبيين، وأن توفر هذه الدولة المرجوة مساحة للاختلاف والاتفاق الذي يؤدي بالنتيجة للنماء لا الفرقة والقتال».

حفل مكتبة «الملك إدريس الأول» بمدينة درنة بالذكرى 70 لاستقلال ليبيا. (تصوير: طه الديباني).
حفل مكتبة «الملك إدريس الأول» بمدينة درنة بالذكرى 70 لاستقلال ليبيا. (تصوير: طه الديباني).
حفل مكتبة «الملك إدريس الأول» بمدينة درنة بالذكرى 70 لاستقلال ليبيا. (تصوير: طه الديباني).
حفل مكتبة «الملك إدريس الأول» بمدينة درنة بالذكرى 70 لاستقلال ليبيا. (تصوير: طه الديباني).
حفل مكتبة «الملك إدريس الأول» بمدينة درنة بالذكرى 70 لاستقلال ليبيا. (تصوير: طه الديباني).
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