بالصور: إزالة السواتر الترابية في عين زارة

من أعمال إزالة السواتر الترابية في عين زارة، 25 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

أفادت مصادر متطابقة وشهود عيان، اليوم السبت، ببدء إزالة السواتر الترابية بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، بعد أيام من انتشار «مظاهر مسلحة» وسواتر ترابية بشوارعها.

وذكرت صفحات بموقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إزالة السواتر الترابية جرى بإشراف الجهات الأمنية بالبلدية وحضور عميد بلدية عين زارة وحكماء وأعيان البلدية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أكد شهود عيان في عين زارة، لـ«بوابة الوسط» مشاهدة «مظاهر مسلحة» في عدد من شوارع المنطقة، حيث اعتلى مسلحون سيارات عسكرية، كما شوهدت دبابة في أحد الشوارع، وشهدت بعض محطات الوقود زحامًا شديدًا بشكل مفاجئ.

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وتوقفت الدراسة ووسائل النقل في عدد من المناطق بالعاصمة طرابلس بعد انتشار «مظاهر مسلحة» وسواتر ترابية بشوارعها، في تحرك عسكري مفاجئ قبل يومين من الموعد المفترض للانتخابات. وأعلنت جامعة طرابلس إلغاء محاضرات الثلاثاء؛ نظرًا «لظروف أمنية»، داعية الطلاب إلى المغادرة.

كما كشفت شركة السهم للنقل العام المساهمة توقف سير الحافلات على مساري عين زارة والقصر والهضبة؛ وذلك للسبب نفسه.

من أعمال إزالة السواتر الترابية في عين زارة، 25 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

من أعمال إزالة السواتر الترابية في عين زارة، 25 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

من أعمال إزالة السواتر الترابية في عين زارة، 25 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

من أعمال إزالة السواتر الترابية في عين زارة، 25 ديسمبر 2021. (فيسبوك)