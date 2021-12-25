الأسعار الأسبوعية للعملات الدولية في السوقين الرسمية والموازية (18 - 23 ديسمبر 2021)

الأسعار الأسبوعية للعملات الدولية في السوقين الرسمية والموازية (18 - 23 ديسمبر 2021). (الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوقين الرسمية والموازية يوم الخميس الماضي (نهاية تداولات الأسبوع) مقارنة بالتداولات الافتتاحية للأسبوع الماضي.



وتراجع متوسط سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا إلى 4.59 دينار يوم الخميس مقابل 4.60 دينار السبت الماضي، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما ارتفع اليورو قرشين اثنين إلى 5.20 دينار من 5.18 دينار أمس، والجنيه الإسترليني 3 قروش مسجلًا 6.13 دينار من 6.10 دينار. وحافظ الريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستوى 1.22 دينار و1.25 دينار على التوالي، وثبت الدينار التونسي عند 1.58 دينار. ولم يطرأ أي تغيير في سعر اليوان الصيني حيث حافظ على سعر 0.72 دينار، فيما صعدت الليرة التركية 10 قروش إلى 0.38 دينار مقابل 0.28 دينار .

وفي السوق الموازية، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار الخميس، إلى خمسة دينارات، مقارنة بـ 4.99 دينار المسجلة في تعاملات السبت الماضي. وفي الوقت ذاته، ارتفع سعر صرف كل من اليورو عند 5.60 دينار مقابل 5.54 دينار، واستقر الجنيه الاسترليني عند 6.60 دينار وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

كما استقرت العملتان التركية والتونسية أمام الليبية، فقد سجلت الليرة 0.30 دينار، والدينار التونسي 1.75 دينار ليبي.