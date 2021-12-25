بوريل يدعو لـ«جدول زمني» واضح وسريع للانتخابات الليبية

جوزيب بوريل، (أرشيفية: البعثة الأوروبية)

دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل السلطات الليبية المختصة إلى «وضع خطة وجدول زمني واضح على وجه السرعة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، وفي ظل الامتثال الكامل لخريطة الطريق المتفق عليها».

جاء ذلك في بيان صدر أمس الجمعة في بروكسل، والذي نوه بأن اليوم «كان من المفترض أن يتجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع لتقرير مستقبلهم من خلال الانتخابات»، ولكن سلطات البلاد أكدت رسميًا تأجيل هذا الاستحقاق، حسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

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وقال البيان «تستحق ليبيا وشعبها الاستقرار والسلام بعد عقد من الصراع. الانتخابات وحدها التي ستمنح فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر وبنقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا وإنهاء الانتقال الحالي سلميًا والتقدم نحو الاستقرار الأمني ​​والسياسي المستدامين».

دعم وساطة وليامز

وجدد البيان «دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للوساطة المستمرة التي تقوم بها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي، ستيفاني وليامز، وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم، معلنًا استعداد التكتل الموحد، مواصلة العمل معها ودعم السلطات الليبية في التحضير للعملية الانتخابية».

وفي وقت سابق، أهاب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط «بمختلف الأطراف الليبية ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أية حسابات ومصالح ضيقة»، مشيرًا إلى أن «ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، بما يساعد في الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة».