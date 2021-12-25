أبوالغيط يوجه رسالة للأطراف الليبية بعد تأجيل الانتخابات

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. (الإنترنت)

أهاب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط «بمختلف الأطراف الليبية ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أية حسابات ومصالح ضيقة»، مشيرًا إلى أن «ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، بما يساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة».

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن «أبوالغيط يتابع باهتمام التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية والتي حالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد الذي سبق أن توافق عليه الليبيون، وكذلك المجتمع الدولي، بهدف التمهيد لعبور دولة ليبيا بأمان تلك المرحلة الحساسة من تاريخها».

واحتفل الليبيون، أمس الجمعة بالذكرى الـ70 للاستقلال، وسط خيبة أمل واسعة بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان مقررًا إجراؤها اليوم، واعتبرت خطوة نحو إخراج البلاد من حالة عدم الاستقرار والتشظي، وإنهاء المراحل الانتقالية الطويلة التي سيطرت على المشهد السياسي الليبي، لتضيع بذلك فرصة انتخاب رئيس للدولة من الشعب مباشرة، للمرة الأولى في تاريخ ليبيا.

أبوالغيط: الحوار هو الحل الوحيد في ليبيا

وحث المصدر في جامعة الدول العربية «جميع الأطراف المعنية على اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح بها». وأكد أن «الحفاظ على استقرار الوضع يعد ضروريًا لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية، كما أنه من الضروري وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها».

وشدد المصدر على أن «الإرادة الدولية - ومثلما تم التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة - تؤكد على محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء وجود التواجد العسكري الأجنبي بكافة صوره، باعتبار ذلك ضرورة لاستقرار ليبيا بعيدًا عن تأثيرات الحرب الأهلية التي شهدتها مؤخرًا».