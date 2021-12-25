أبوالغيط يوجه رسالة للأطراف الليبية بعد تأجيل الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 11:39 صباحا
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. (الإنترنت)

أهاب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط «بمختلف الأطراف الليبية ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أية حسابات ومصالح ضيقة»، مشيرًا إلى أن «ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، بما يساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة».

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن «أبوالغيط يتابع باهتمام التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية والتي حالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد الذي سبق أن توافق عليه الليبيون، وكذلك المجتمع الدولي، بهدف التمهيد لعبور دولة ليبيا بأمان تلك المرحلة الحساسة من تاريخها».

واحتفل الليبيون، أمس الجمعة بالذكرى الـ70 للاستقلال، وسط خيبة أمل واسعة بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان مقررًا إجراؤها اليوم، واعتبرت خطوة نحو إخراج البلاد من حالة عدم الاستقرار والتشظي، وإنهاء المراحل الانتقالية الطويلة التي سيطرت على المشهد السياسي الليبي، لتضيع بذلك فرصة انتخاب رئيس للدولة من الشعب مباشرة، للمرة الأولى في تاريخ ليبيا.

أبوالغيط: الحوار هو الحل الوحيد في ليبيا
وحث المصدر في جامعة الدول العربية «جميع الأطراف المعنية على اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح بها». وأكد أن «الحفاظ على استقرار الوضع يعد ضروريًا لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية، كما أنه من الضروري وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها».

وشدد المصدر على أن «الإرادة الدولية - ومثلما تم التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة - تؤكد على محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء وجود التواجد العسكري الأجنبي بكافة صوره، باعتبار ذلك ضرورة لاستقرار ليبيا بعيدًا عن تأثيرات الحرب الأهلية التي شهدتها مؤخرًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعطل خدمات الإنترنت قبل احتجاجات مرتقبة في السودان
عربى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
بوتين: أصبحت رئيسا بفضل سانتا كلوز
منوعات
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
ماني يزين قائمة السنغال لخوض كأس الأمم الأفريقية
رياضة عالمية
جسيمات دقيقة تقلق العلماء.. فما السر؟
علوم وتكنولوجيا
الصين تعاقب 30 مسؤولا في مدينة شيآن بسبب انتشار كورونا
دولى
بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد ضم رونالدو
رياضة عالمية
خيبة الأمل الانتخابية تخيم على إحياء الليبيين ذكرى الاستقلال
ليبيا
بسبب «الأويغور».. قانون أميركي يحظر استيراد المنتجات المصنوعة في شينجيانغ ...
دولى
أرقام من حصاد الأسبوع الخامس بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: كل الطرق تقود إلى تأجيل انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
اقتصاد
في العدد 318: «خيبة 24 ديسمبر».. والكتاب يقود وزير التعليم للحبس
ليبيا
15 دولة غربية: الحكومة الروسية تدعم انتشار مرتزقة «فاغنر» في مالي
دولى
وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: شباب ليبيون يدشنون رحلة الوحدة الوطنية