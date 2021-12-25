الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على سواحل البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا خفيف الموج على سواحل البلاد، وتكون الرؤية جيدة
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• رياح جنوبية جنوبية إلى قبلية، وتكون جنوبية غربية مساء اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و20 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر هادئ.
• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر.
• رياح جنوبية جنوبية إلى جنوبية غربية، وتكون متغيرة الاتجاه اليوم على ساحل الخليج سـرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و 0.50 متر
• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و19 درجة مئوية.