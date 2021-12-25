الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على سواحل البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 10:40 صباحا
نشرة الصيد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم السبت 25 ديسمبر 2021. (أرشيفية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا خفيف الموج على سواحل البلاد، وتكون الرؤية جيدة 

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• رياح جنوبية جنوبية إلى قبلية، وتكون جنوبية غربية مساء اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و20 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر هادئ.
• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر.
• رياح جنوبية جنوبية إلى جنوبية غربية، وتكون متغيرة الاتجاه اليوم على ساحل الخليج سـرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و 0.50 متر
• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و19 درجة مئوية.

 

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