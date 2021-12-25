الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على سواحل البلاد

نشرة الصيد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم السبت 25 ديسمبر 2021. (أرشيفية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا خفيف الموج على سواحل البلاد، وتكون الرؤية جيدة

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• رياح جنوبية جنوبية إلى قبلية، وتكون جنوبية غربية مساء اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت سرعتها بين 5 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و20 درجة مئوية.