معاناة مرضى الأورام في سرت: ارتفاع قياسي..وشُح في الدواء

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 25 ديسمبر 2021, 10:13 صباحا
أحد مرضى الأورام في سرت خلال وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير العلاج، 6 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

قالت مصادر طبية بمركز سرت لعلاج الأورام إن مرضى الأورام يسجلون أعدادًا متزايدة في منطقة سرت، خصوصًا العامين 2020 و2021، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 700 حالة مرضية بالمركز. وأشارت المصادر إلى «حالات أخرى مسجلة بمستشفى مصراتة للأورام ومستشفى صبراتة للأورام».

وأوضح مدير المركز د. خليفة عبدالفتاح «ناشدنا وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ولم تقدم شيئًا للمركز، رغم مطالبتنا المتكررة بتوفير الإمكانات الطبية للمركز».

نقص أدوية الأورام
وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المركز لم يستقبل أى دواء لعلاج الأورام منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أن زوارًا من مركز بنغازي الطبي يجرون زيارات متكررة لعلاج المرضى بسرت». ونوه بأن «المركز يمتلك الإمكانات والأجهزة الطبية، لكنه يفتقر أدوية وجرعات مرضى الأورام»

وفي السادس من ديسمبر، نظم مرضى الأورام بسرت وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها بضرورة توفير مستحقاتهم من العلاج الكيماوي والهرموني الذي أثر عليهم صحيًا ومعنويًا وماديًا، وأجبرهم للسفر خارج المدينة لتلقي العلاج.

وطالب المرضى حكومة الوحدة الوطنية والجهات المختصة بوزارة الصحة وغيرها بسرعة توفير كافة احتياجات مركز سرت لعلاج الأورام.

 

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