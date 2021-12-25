الأرصاد: طقس دافئ ومستقر على أغلب أنحاء البلاد

حالة الطقس. (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا دافئًا ومستقرًا على أغلب مناطق البلاد نتيجة تأثير المرتفع الجوي، خصوصًا على الشمال والجنوب الغربي نتيجة الرياح الجنوبية الغربية.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية معتدلة السرعة، وتكون نشطة نسبيًا على الساحل

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على بعض المناطق.

الجفرة - سبها - غـات -غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.