متظاهرون في طبرق والقطرون يطالبون «النواب» بإقرار مقترح إجراء الانتخابات في 24 يناير

مظاهرة في طبرق للمطالبة بإجراء الانتخابات في 24 يناير المقبل، 24 ديسمبر 2021، (الإنترنت)

أعرب متظاهرون في مدينتي طبرق والقطرون عن تمسكهم بمقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بجعل 24 يناير المقبل يومًا للاقتراع، وذلك في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.



ودعا المتظاهرون، في بيانين الجمعة، مجلس النواب إلى إقرار هذا المقترح، مؤكدين ضرورة نشر القوائم النهائية للمرشحين الرئاسيين، والقوائم المبدئية لمرشحي البرلمان.

وقالوا إنهم مستمرون في النضال السياسي من أجل ليبيا، ورفضوا «محاولات الإلغاء والصفقات السياسية» التي ستعيد البلاد إلى «مربع الفوضى والفساد».

وتابعوا: «لن نقبل كل الإجراءات الساعية إلى استمرار الأجسام السياسية الحالية التي انتهت شرعيتها أخلاقيًا وقانونيًا».

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وكان من المقرر عقد الانتخابات الليبية اليوم الجمعة، 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

وأوضحت المفوضية في بيان، الأربعاء، أن اقتراح المفوضية يستند إلى المادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على إعلان المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدًا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا.

متظاهرون في القطرون.