ضبط شخص متهم بخطف وابتزاز العمالة الوافدة في أجدابيا

المتهم, (قسم البحث الجنائي أجدابيا)

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي أجدابيا، من ضبط شخص يخطف العمالة الوافدة، ويبتز أقاربهم مقابل مبالغ مالية، حسب ما ذكرته وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وقالت المديرية، اليوم الجمعة، إنها تلقت بلاغًا من قبل أحد المواطنين عن خطف أحد العاملين لديه، وطلب مبلغ مادي نظير إطلاق سراحه، مضيفة أنه جرى فتح محضر وبعد التحري وجمع الاستدلال، تبين أن الخاطف شخص من الجنسية الأفريقية، يقوم بخطف العمالة الوافدة وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم.

وبحسب البيان، جرى القبض على المتهم بالتعاون مع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الهلال النفطي في منطقة البريقة، وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن رأس لانوف، مؤكدة إحالته إلى الجهات المختصة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.