إعلان نتيجة الدور الثاني لـ«التعليم الأساسي» غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 08:56 مساء
طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي في سرت، 27 سبتمبر 2021.

قالت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن المركز الوطني للامتحانات سيعتمد ويعلن نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الدور الثاني» غدًا السبت عند الساعة 11:00 صباحًا.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم.

- اعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 73.4%
- «الوطني للامتحانات»: إعلان موعد امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية بعد الانتهاء من نظر الطعون

وفي 8 ديسمبر الجاري، أكد المركز الوطني للامتحانات، إعلان موعد امتحانات الشهادة الثانوية الدور الثاني والجدول الخاص بها، بعد الانتهاء من النظر في الطعون المحالة للمركز.

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