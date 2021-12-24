تكليف «الطليعي» مديرا لفرع شركة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الوسطى - الشرقية

جانب من أعمال صيانة أنابيب الصرف الصحي في سبها، 27 أكتوبر 2020. (بلدية سبها)

أصدرت لجنة الإدارة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، القرار رقم (18) لسنة 2021، بتكليف مدير جديد لفرع الشركة بالمنطقة الوسطى - الشرقية المهندس محمد صالح الطليعي.

ويتولى الطليعي منصبه الجديد، وفق نص القرار، خلفا للمهندس حماد فرج المدير السابق للفرع.

وفي 11 أكتوبر 2020، طالب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، رفيق أبولسين، بتوفير الدعم اللازم للشركة حتى تتمكن من تحسين أوضاعها واستكمال مشاريعها التنموية.

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وجاءت مطالبة أبولسين، خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، الأحد، مع أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، الطاهر عامر.

وقالت الشركة إن الاجتماع، خُصص لمناقشة سير عمل الشركة والمشاكل التي تواجهها، ومدى استعداد الشركة لمواجهة المختنقات التي تطرأ خلال فصل الشتاء، إضافة إلى وضع آلية لمواجهة الانقطاع المتكرر للمياه عن المدن، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حول ذلك.