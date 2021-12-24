وقفة لنشطاء ومترشحين برلمانيين في سبها احتجاجا على تأجيل الانتخابات

وقفة لنشطاء ومترشحي الرئاسة في سبها، 24 ديسمبر 2021، (بوابة الوسط)

نظم نشطاء ومترشحين لمجلس النواب في مدينة سبها وقفة احتجاجية اليوم الجمعة، على تأجيل الانتخابات.

وحملوا، في بيان، مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا مسؤولية التأجيل، مطالبين المفوضية بتوضيح سبب عدم نشر القوائم النهائية لمترشحي البرلمان.

ودعا البيان مجلس النواب إلى تحديد يوم 24 يناير المقبل موعدا للانتخابات، كما اقترحت المفوضية، مضيفا أنهم سيتوجهون إلى القضاء فى حال عدم الالتزام بهذا الموعد.

كما حذروا من عدم إجراء الانتخابات في ظل الوضع «الكارثي» فى الجنوب الغربي، حسب وصفهم، لافتين إلى إمكانية اندلاع أعمال عنف كرد فعل على «إهدار المال العام ونشاط المجرمين ومهربي البشر والسلاح».

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وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن عملية التدقيق في طلبات المرشحين لانتخاب مجلس النواب والبالغ عددها 5385 «قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية».

وأضافت المفوضية، في بيان، الأربعاء الماضي، «حال تسلمنا لردود شركائنا في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون».