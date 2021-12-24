وقفة لنشطاء ومترشحين برلمانيين في سبها احتجاجا على تأجيل الانتخابات

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 07:28 مساء
وقفة لنشطاء ومترشحي الرئاسة في سبها، 24 ديسمبر 2021، (بوابة الوسط)

نظم نشطاء ومترشحين لمجلس النواب في مدينة سبها وقفة احتجاجية اليوم الجمعة، على تأجيل الانتخابات.

وحملوا، في بيان، مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا مسؤولية التأجيل، مطالبين المفوضية بتوضيح سبب عدم نشر القوائم النهائية لمترشحي البرلمان.

ودعا البيان مجلس النواب إلى تحديد يوم 24 يناير المقبل موعدا للانتخابات، كما اقترحت المفوضية، مضيفا أنهم سيتوجهون إلى القضاء فى حال عدم الالتزام بهذا الموعد.

كما حذروا من عدم إجراء الانتخابات في ظل الوضع «الكارثي» فى الجنوب الغربي، حسب وصفهم، لافتين إلى إمكانية اندلاع أعمال عنف كرد فعل على «إهدار المال العام ونشاط المجرمين ومهربي البشر والسلاح».

- مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل
- المفوضية: قرب الانتهاء من تدقيق طلبات المرشحين لانتخابات النواب
- بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن عملية التدقيق في طلبات المرشحين لانتخاب مجلس النواب والبالغ عددها 5385 «قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية».

وأضافت المفوضية، في بيان، الأربعاء الماضي، «حال تسلمنا لردود شركائنا في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جسيمات دقيقة تقلق العلماء.. فما السر؟
علوم وتكنولوجيا
بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد ضم رونالدو
رياضة عالمية
بسبب «الأويغور».. قانون أميركي يحظر استيراد المنتجات المصنوعة في شينجيانغ ...
دولى
أرقام من حصاد الأسبوع الخامس بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: كل الطرق تقود إلى تأجيل انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
اقتصاد
في العدد 318: «خيبة 24 ديسمبر».. والكتاب يقود وزير التعليم للحبس
ليبيا
15 دولة غربية: الحكومة الروسية تدعم انتشار مرتزقة «فاغنر» في مالي
دولى
وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى ...
ليبيا
ديوان المحاسبة يوافق على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف ويطالب الحكومة بمراعاة...
ليبيا
دييغو سيميوني.. 10 أعوام «مجنونة» في قيادة أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - أزمة الكتاب المدرسي
كاريكاتير
«التعليم العالي» تطالب الجامعات بوقف قبول طلبة جدد بكليات طب الأسنان
ليبيا
«فرانس برس»: خيبة أمل ليبية بعد تأجيل الانتخابات ومخاوف من شبح الحرب
ليبيا
تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 0 الخمس» في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس: عملية احتيال وراء الانهيار المالي في لبنان
عربى
اسمه "فتحى"
وجهات نظر
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استمع إلى سياراتك لتكتشف مشاكلها