«الأرصاد»: الأجواء أكثر دفئا اليومين المقبلين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 06:55 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء أكثر دفئا اليومين المقبلين، خصوصا على المنطقة الغربية.

وقال المركز، إن الطقس سيكون مستقرا على معظم المناطق، حسب بيان نشره، الجمعة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشهدت ليبيا أجواء معتدلة الجمعة، مع تكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر تتخللها أحيانًا سقوط أمطار متفرقة.

- «الأرصاد»: طقس معتدل على غالب المناطق

بينما كان الطقس متقلبا خلال مطلع الأسبوع الجاري، حيث هطلت الأمطار بكثافة على الكثير من المناطق شمال البلاد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

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