مجلس النواب يدعو لجلسة رسمية في طبرق.. الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 06:49 مساء
جلسة مجلس النواب الإثنين 11 أكتوبر 2021. (المجلس)

دعا رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، جميع أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل.

وبحسب بيان نشره المجلس، الجمعة، ستكون الجلسة بمقر المجلس في مدينة طبرق.

- رئاسة مجلس النواب تشكل لجنة لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر

والأربعاء، أصدرت رئاسة مجلس النواب، قرارًا بتشكيل لجنة من 10 أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب اللجنة في قرارها رقم (13) لسنة 2021، بتقديم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على المجلس خلال جلسته المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جسيمات دقيقة تقلق العلماء.. فما السر؟
علوم وتكنولوجيا
بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد ضم رونالدو
رياضة عالمية
بسبب «الأويغور».. قانون أميركي يحظر استيراد المنتجات المصنوعة في شينجيانغ ...
دولى
أرقام من حصاد الأسبوع الخامس بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: كل الطرق تقود إلى تأجيل انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
اقتصاد
في العدد 318: «خيبة 24 ديسمبر».. والكتاب يقود وزير التعليم للحبس
ليبيا
15 دولة غربية: الحكومة الروسية تدعم انتشار مرتزقة «فاغنر» في مالي
دولى
وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى ...
ليبيا
ديوان المحاسبة يوافق على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف ويطالب الحكومة بمراعاة...
ليبيا
دييغو سيميوني.. 10 أعوام «مجنونة» في قيادة أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - أزمة الكتاب المدرسي
كاريكاتير
«التعليم العالي» تطالب الجامعات بوقف قبول طلبة جدد بكليات طب الأسنان
ليبيا
«فرانس برس»: خيبة أمل ليبية بعد تأجيل الانتخابات ومخاوف من شبح الحرب
ليبيا
تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 0 الخمس» في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس: عملية احتيال وراء الانهيار المالي في لبنان
عربى
اسمه "فتحى"
وجهات نظر
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استمع إلى سياراتك لتكتشف مشاكلها