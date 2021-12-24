مجلس النواب يدعو لجلسة رسمية في طبرق.. الإثنين المقبل

جلسة مجلس النواب الإثنين 11 أكتوبر 2021. (المجلس)

دعا رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، جميع أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل.

وبحسب بيان نشره المجلس، الجمعة، ستكون الجلسة بمقر المجلس في مدينة طبرق.

- رئاسة مجلس النواب تشكل لجنة لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر

والأربعاء، أصدرت رئاسة مجلس النواب، قرارًا بتشكيل لجنة من 10 أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب اللجنة في قرارها رقم (13) لسنة 2021، بتقديم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على المجلس خلال جلسته المقبلة.