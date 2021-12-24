المنفي: لم ولن ندخر جهدا لتوحيد الجهود السياسية في مسار وطني واحد يضم الجميع

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن المجلس لم ولن يدخر جهدا لتوحيد الجهود السياسية كافة في مسار وطني واحد يضم الجميع.

وأضاف المنفي في بيان، الجمعة، أن «في أعناقنا أمانة هذا الشعب الأبي، حياته وغذاؤه وأمنه وسيادته، وصون ميراثه في التاريخ، بلا تفريق ولا تمييز».

وفي وقت سابق الخميس، ألقى المنفي كلمة وجهها إلى الليبيين بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا، وعد فيها بمواصلة العمل «لتوحيد الجهود السياسية كافة في مسار وطني واحد، يضم الجميع»، وتعزيز الحوار بين جميع الليبيين، للوصول بالبلاد إلى انتخابات نزيهة وعادلة.

- المنفي يعد بالعمل على توحيد الجهود السياسية في مسار وطني واحد يضم الجميع

وقال المنفي إن «استقلال ليبيا كان بإرادة ليبية، حرة قاوم بها آباؤنا المناضلون مخططات الانتداب والوصاية، حتى رضخت الإرادة الدولية آنذاك لإرادة شعبنا الأبي».

وتابع: «لقد كان شعبنا آنذاك في الإدارة ثلاثة أقاليم، لكنه كان في الإرادة أقنومًا واحدًا لا يقبل القسمة على اثنين، لقد انتصرت الإرادة الليبية المتحدة فتأسست المملكة الليبية المتحدة وتلاشت أحلام دول متحدة في التجزئة والتقسيم».