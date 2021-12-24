تركيا تدعم إجراء الانتخابات الليبية وتحذر من حدوث «فراغ في الشرعية والسلطة في البلاد»

مقر وزارة الخارجية التركية. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت تركيا إنها تعتبر الانتخابات في ليبيا «منعطفا مهما» في العملية الانتقالية، مؤكدة دعمها لإجراء الانتخابات «على أساس قانوني سليم»، فيما حذرت من حدوث «فراغ في الشرعية والسلطة في البلاد».

وأكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان الجمعة، ضرورة إجراء الانتخابات الليبية، «بطريقة نزيهة وذات مصداقية ومستقلة»، و«تحظى بالاعتراف من قبل الأطراف في ليبيا كافة، وتمارس الحكومة المنتخبة صلاحياتها في جميع أنحاء البلاد».

وشددت الوزارة على أن إجراء الانتخابات الليبية بهذه الطريقة يضمن وحدة ليبيا وسلامتها، مشيرة إلى أن أنقرة «التي تلعب دورا رئيسيا في إرساء وقف إطلاق النار والهدوء في ليبيا ودفع العملية السياسية إلى الأمام»، تدافع منذ البداية عن إجراء الانتخابات «على أساس قانوني سليم، يجري تحديده بأوسع توافق ممكن وبموافقة جميع المؤسسات ذات الصلة، وفقا للاتفاق السياسي الليبي».

وأكد البيان ضرورة الحفاظ على الهدوء على الساحة، وأن يقرر الليبيون جميع القضايا المتعلقة بالانتخابات، «في إطار قانوني وعلى أساس توافق مشترك»، مشيرة إلى ضرورة ألا يحدث «فراغ في الشرعية والسلطة في البلاد» إلى أن يجري تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات، وذلك «من أجل سلامة الشعب الليبي الشقيق».

وتوقعت وزارة الخارجية التركية، من الأطراف الليبية أن تتحرك «بحس المسؤولية والتحلي بالحكمة في هذا الإطار»، مضيفة أن أنقرة ستواصل دعمها لليبيا «دون أي تمييز» في هذه المرحلة المهمة، وستواصل المساهمة في المسار السياسي الذي «يقوده ويملك زمامه» الليبيون برعاية الأمم المتحدة.

وكان من المقرر عقد الانتخابات الليبية اليوم الجمعة، 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

- مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل

وأوضحت المفوضية في بيان، الأربعاء، أن اقتراح المفوضية يستند إلى المادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على إعلان المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا.