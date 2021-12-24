تركيا تدعم إجراء الانتخابات الليبية وتحذر من حدوث «فراغ في الشرعية والسلطة في البلاد»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 05:17 مساء
مقر وزارة الخارجية التركية. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت تركيا إنها تعتبر الانتخابات في ليبيا «منعطفا مهما» في العملية الانتقالية، مؤكدة دعمها لإجراء الانتخابات «على أساس قانوني سليم»، فيما حذرت من حدوث «فراغ في الشرعية والسلطة في البلاد».

وأكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان الجمعة، ضرورة إجراء الانتخابات الليبية، «بطريقة نزيهة وذات مصداقية ومستقلة»، و«تحظى بالاعتراف من قبل الأطراف في ليبيا كافة، وتمارس الحكومة المنتخبة صلاحياتها في جميع أنحاء البلاد».

وشددت الوزارة على أن إجراء الانتخابات الليبية بهذه الطريقة يضمن وحدة ليبيا وسلامتها، مشيرة إلى أن أنقرة «التي تلعب دورا رئيسيا في إرساء وقف إطلاق النار والهدوء في ليبيا ودفع العملية السياسية إلى الأمام»، تدافع منذ البداية عن إجراء الانتخابات «على أساس قانوني سليم، يجري تحديده بأوسع توافق ممكن وبموافقة جميع المؤسسات ذات الصلة، وفقا للاتفاق السياسي الليبي».

وأكد البيان ضرورة الحفاظ على الهدوء على الساحة، وأن يقرر الليبيون جميع القضايا المتعلقة بالانتخابات، «في إطار قانوني وعلى أساس توافق مشترك»، مشيرة إلى ضرورة ألا يحدث «فراغ في الشرعية والسلطة في البلاد» إلى أن يجري تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات، وذلك «من أجل سلامة الشعب الليبي الشقيق».

وتوقعت وزارة الخارجية التركية، من الأطراف الليبية أن تتحرك «بحس المسؤولية والتحلي بالحكمة في هذا الإطار»، مضيفة أن أنقرة ستواصل دعمها لليبيا «دون أي تمييز» في هذه المرحلة المهمة، وستواصل المساهمة في المسار السياسي الذي «يقوده ويملك زمامه» الليبيون برعاية الأمم المتحدة.

وكان من المقرر عقد الانتخابات الليبية اليوم الجمعة، 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

- مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل

وأوضحت المفوضية في بيان، الأربعاء، أن اقتراح المفوضية يستند إلى المادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على إعلان المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جسيمات دقيقة تقلق العلماء.. فما السر؟
علوم وتكنولوجيا
بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد ضم رونالدو
رياضة عالمية
بسبب «الأويغور».. قانون أميركي يحظر استيراد المنتجات المصنوعة في شينجيانغ ...
دولى
أرقام من حصاد الأسبوع الخامس بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
اقتصاد
في العدد 318: «خيبة 24 ديسمبر».. والكتاب يقود وزير التعليم للحبس
ليبيا
15 دولة غربية: الحكومة الروسية تدعم انتشار مرتزقة «فاغنر» في مالي
دولى
وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى ...
ليبيا
ديوان المحاسبة يوافق على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف ويطالب الحكومة بمراعاة...
ليبيا
دييغو سيميوني.. 10 أعوام «مجنونة» في قيادة أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - أزمة الكتاب المدرسي
كاريكاتير
«التعليم العالي» تطالب الجامعات بوقف قبول طلبة جدد بكليات طب الأسنان
ليبيا
«فرانس برس»: خيبة أمل ليبية بعد تأجيل الانتخابات ومخاوف من شبح الحرب
ليبيا
تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 0 الخمس» في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس: عملية احتيال وراء الانهيار المالي في لبنان
عربى
اسمه "فتحى"
وجهات نظر
فرنسا ترفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار تصاريح للقاحات تُغرس تحت الجلد