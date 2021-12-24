جمعية المصدرين المغربية توجه نداء لفتح الخط الجوي المباشر مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 03:29 مساء
العلمان الليبي والمغربي, (الإنترنت)

اتفقت جمعية المصدرين المغربية مع ليبيا، على إيفاد بعثة من رجال الأعمال إلى طرابلس، داعية إلى إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين في أقرب وقت.

وهيمنت مسألة تنمية التجارة بين المغرب وليبيا، على جدول أعمال اجتماع رئيس جمعية المصدرين المغربية حسن السنتيسي الإدريسي، وسفير ليبيا بالمغرب أبوبكر إبراهيم الطويل، حسب بيان للجمعية نشر الجمعة، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك».

وبهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، اتفق الطرفان على تنظيم بعثة لرجال الأعمال المغاربة إلى ليبيا في أقرب وقت يسمح به الوضع الوبائي، إذ وُجه نداء لإعادة فتح الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وطرابلس.

- ليبيا مهتمة باستنساخ تجربة المغرب في مواجهة جائحة «كورونا»

كما بحث الجانبان إمكانية تنظيم معرض دائم للمنتجات المغربية في طرابلس، بهدف توعية الفاعلين الاقتصاديين بإمكانات غير محدودة في السوق الليبي.

وإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على إنشاء نادي أعمال مغربي – ليبي، يهدف إلى عقد اجتماعات منتظمة بين الفاعلين في البلدين وإجراء مناقشات ثنائية حول تطوير الشراكة.

وأوضحت الجمعية المغربية أنها «ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لاستكشاف إمكانات الشراكة على المستوى الاقتصادي والصناعي والتجاري بين بلدي المغرب الكبير».

ولا يزال حجم المبادلات التجارية بين المغرب وليبيا منخفضا، رغم مساعي الطرفين لتعزيزه، إذ لا يتجاوز 100 مليون دولار، بينما ينحصر التعاون التجاري في بعض المواد كالزيوت والسكر بالنسبة للمغرب، والحديد والصلب ومواد كيماوية بالنسبة لليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جسيمات دقيقة تقلق العلماء.. فما السر؟
علوم وتكنولوجيا
بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد ضم رونالدو
رياضة عالمية
بسبب «الأويغور».. قانون أميركي يحظر استيراد المنتجات المصنوعة في شينجيانغ ...
دولى
أرقام من حصاد الأسبوع الخامس بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
اقتصاد
في العدد 318: «خيبة 24 ديسمبر».. والكتاب يقود وزير التعليم للحبس
ليبيا
15 دولة غربية: الحكومة الروسية تدعم انتشار مرتزقة «فاغنر» في مالي
دولى
وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى ...
ليبيا
ديوان المحاسبة يوافق على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف ويطالب الحكومة بمراعاة...
ليبيا
دييغو سيميوني.. 10 أعوام «مجنونة» في قيادة أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - أزمة الكتاب المدرسي
كاريكاتير
«التعليم العالي» تطالب الجامعات بوقف قبول طلبة جدد بكليات طب الأسنان
ليبيا
«فرانس برس»: خيبة أمل ليبية بعد تأجيل الانتخابات ومخاوف من شبح الحرب
ليبيا
تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 0 الخمس» في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس: عملية احتيال وراء الانهيار المالي في لبنان
عربى
اسمه "فتحى"
وجهات نظر
فرنسا ترفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار تصاريح للقاحات تُغرس تحت الجلد