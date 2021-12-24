جمعية المصدرين المغربية توجه نداء لفتح الخط الجوي المباشر مع ليبيا

العلمان الليبي والمغربي, (الإنترنت)

اتفقت جمعية المصدرين المغربية مع ليبيا، على إيفاد بعثة من رجال الأعمال إلى طرابلس، داعية إلى إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين في أقرب وقت.

وهيمنت مسألة تنمية التجارة بين المغرب وليبيا، على جدول أعمال اجتماع رئيس جمعية المصدرين المغربية حسن السنتيسي الإدريسي، وسفير ليبيا بالمغرب أبوبكر إبراهيم الطويل، حسب بيان للجمعية نشر الجمعة، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك».

وبهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، اتفق الطرفان على تنظيم بعثة لرجال الأعمال المغاربة إلى ليبيا في أقرب وقت يسمح به الوضع الوبائي، إذ وُجه نداء لإعادة فتح الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وطرابلس.

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كما بحث الجانبان إمكانية تنظيم معرض دائم للمنتجات المغربية في طرابلس، بهدف توعية الفاعلين الاقتصاديين بإمكانات غير محدودة في السوق الليبي.

وإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على إنشاء نادي أعمال مغربي – ليبي، يهدف إلى عقد اجتماعات منتظمة بين الفاعلين في البلدين وإجراء مناقشات ثنائية حول تطوير الشراكة.

وأوضحت الجمعية المغربية أنها «ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لاستكشاف إمكانات الشراكة على المستوى الاقتصادي والصناعي والتجاري بين بلدي المغرب الكبير».

ولا يزال حجم المبادلات التجارية بين المغرب وليبيا منخفضا، رغم مساعي الطرفين لتعزيزه، إذ لا يتجاوز 100 مليون دولار، بينما ينحصر التعاون التجاري في بعض المواد كالزيوت والسكر بالنسبة للمغرب، والحديد والصلب ومواد كيماوية بالنسبة لليبيا.