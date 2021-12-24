السفارة البريطانية: ملتزمون بمساعدة ليبيا في بناء مستقبل آمن ومستقر

السفارة البريطانية في ليبيا, (الإنترنت)

جددت بريطانيا، الجمعة، التزامها بـ«مساعدة ليبيا في بناء مستقبل آمن ومستقر»؛ وذلك لمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال البلاد.

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر»: «المملكة المتحدة فخورة بالوقوف إلى جانب ليبيا. ونجدد التزامنا بمساعدة ليبيا في بناء مستقبل آمن ومستقر».

وتحتفل البلاد، الجمعة، 24 ديسمبر بالذكرى 70 لاستقلالها، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

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وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

وأدرج المجلس الوطني الانتقالي يوم 24 ديسمبر ضمن العطلات الرسمية للبلاد، بعد أن أُلغي الاحتفال بهذه الذكرى خلال نظام القذافي الذي امتد إلى 42 سنة، ورُفع علم الاستقلال للمرة الأولى بعد هذه السنوات خلال الأيام الأولى لثورة فبراير، في مدينة بنغازي.