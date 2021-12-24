جريدة يونانية: تأجيل الانتخابات الليبية قد يؤخر حل الخلافات بين أثينا وأنقرة

صندوق اقتراع، (أرشيفية: الإنترنت)

رأت جريدة يونانية أن تأجيل الانتخابات في ليبيا يصب في مصلحة أنقرة؛ حيث تحتاج مناقشة المذكرة البحرية التركية مع الحكومة السابقة «وضعًا طبيعيًا» غير متحقق إلى الآن.

واقترحت المفوضية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الأصل في 24 ديسمبر لمدة شهر، بعد أن خلصت لجنة برلمانية إلى استحالة إجرائها في الموعد المحدد مستندة إلى تقارير فنية وقضائية وأمنية.

وقالت مصادر دبلوماسية يونانية لجريدة «غرين سيتي تايمز»، الجمعة، إنه كلما جرى تقريب موعد جديد للانتخابات، سرع عودة الوضع إلى طبيعته. ويعتقد المحلل الجيوستراتيجي، إفثيميوس بيترو، أن البلاد لا يمكن أن تفلت بسهولة من جروح الحرب الأهلية التي استمرت 10 سنوات.

وأضاف: «كان من المشكوك فيه منذ البداية ما إذا كان يمكن إجراء هذه الانتخابات» فمنذ سقوط القذافي والبلاد في حالة صراع. متسائلًا حول إمكانية ممارسة السلطة في بلد مقسم مع أمراء حرب وأنظمة قضائية متعددة؟ وأشار إلى تهديد البعض مسبقًا بالتشكيك في النتائج قائلًا: «كل هذا المناخ لم يظهر إننا ذاهبون إلى انتخابات حرة».

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«تأجيل الانتخابات في مصلحة تركيا»

ويرى بترو أن «عدم إجراء الانتخابات يصب في مصلحة الأتراك»؛ «لأن البلاد لا تمر إلى الوضع الطبيعي، ولا تجرى مناقشة ما وقعته الحكومات الانتقالية مثل المذكرة التركية الليبية غير القانونية» وفق تعبيره. ويعني عمليًا أن أحد أحدث الخلافات بين اليونان وتركيا سيجري تأخير حلها.

ويؤكد الخبير اليوناني أن نص الاتفاقية ليس من السهل مراجعته على الرغم من عدم شرعيته، إلا أن القانون الدولي لا يتطابق مع القانون المدني. وفي الوقت نفسه، فإن عدم إجراء الانتخابات لا يسمح لخطط التقارب بين اليونان وليبيا بالمضي قدما.

وخلص المحلل الجيوستراتيجي إلى أن «الخطط العابرة للحدود التي كانت بحاجة إلى موافقة حكومة جديدة ستؤجل في المستقبل، ليس فقط بين اليونان وليبيا ولكن أيضًا بين الدول الأخرى وليبيا».

هل تغير موقف «النواب» بشأن المذكرة البحرية مع تركيا ؟

وأثارت مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة في 27 نوفمبر 2019 ردود فعل محلية وإقليمية ودولية نددت بهذه الخطوة التي جاءت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم أخرى بشأن التعاون العسكري والأمني إبان حرب طرابلس والتوتر في شرق المتوسط.

وبعدما تمسك برفضه لها منذ توقيعها غيّر وفد مجلس النواب من موقفه في أعقاب زيارته تركيا ولقائه رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق، مهندس الاتفاق البحري مع ليبيا الأدميرال/ جهاد يايجي، وذلك في زيارته إلى مركز الاستراتيجيات البحرية العالمية التركي في إسطنبول.

وقال المركز عبر موقعه على الإنترنت وحسابه على «تويتر»، يوم الأحد، إن يايجي أطلع وفد مجلس النواب الليبي خلال اجتماع معه على تفاصيل الاتفاق البحري الذي وقعته حكومة الوفاق السابقة مع تركيا في نوفمبر 2019.

وأكد مركز الاستراتيجيات البحرية العالمية التركي أن الوفد الليبي تلقى خلال اللقاء معلومات مفصلة حول اتفاقية ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري بين تركيا وليبيا، وقالوا «لقد فهمنا بوضوح أن هذه الاتفاقية في مصلحة ليبيا ولصالحها، وسنقوم بحمايتها».