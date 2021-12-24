خيبة الأمل الانتخابية تخيم على إحياء الليبيين ذكرى الاستقلال

ميدان الشهداء في طرابلس قبل ساعات من الاحتفال بالذكرى 70 لاستقلال البلاد، 24 ديسمبر 2021. (مديرية أمن طرابلس)

يحتفل الليبيون، الجمعة، 24 ديسمبر بالذكرى الـ70 للاستقلال، وسط خيبة أمل واسعة بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان مقررًا إجراؤها اليوم، واعتُبرت خطوة نحو إخراج البلاد من حالة عدم الاستقرار والتشظي، وإنهاء المراحل الانتقالية الطويلة التي سيطرت على المشهد السياسي الليبي، لتضيع بذلك فرصة انتخاب رئيس للدولة من الشعب مباشرة، للمرة الأولى في تاريخ ليبيا.

واختلف الحضور الأممي هذه المرة، عما كان عليه قبل يوم الاستقلال، وتحديدا دور الأمم المتحدة في إنجاز القرار الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 لصالح استقلال لليبيا؛ إذ ما زالت ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للمنظمة الأممية، أنطونيو غوتيريس تواصل جولة مكوكية من الزيارات والمشاورات الواسعة مع الشخصيات السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، ومن يسمون بأطراف الأزمة فضلًا عن المرشحين للانتخابات الرئاسية، في محاولة جديدة قديمة لفك التأزم السياسي السائد في البلاد.

غوتيريس ووليامز

وفي مارس الماضي، أسفر اجتماع الملتقى السياسي الليبي في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة عن انتخاب السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة المكلفة بالسير بالبلاد نحو انتخابات 24 ديسمبر 2021، وهو ما لم يتحقق، وقبل يوم واحد من التاريخ الذي حددته خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي لإجراء الانتخابات، حثت وليامز، في بيان المؤسسات الليبية «ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف»، أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، فقد دعا في بيان إلى «ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في ظروف مواتية بغية إنهاء الانتقال السياسي سلميًا ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا».

ماذا قال المنفي؟

ومع الاحتفال بالذكرى السبعين للاستقلال، وعد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بمواصلة العمل «لتوحيد الجهود السياسية كافة في مسار وطني واحد، يضم الجميع»، وتعزيز الحوار بين جميع الليبيين، للوصول بالبلاد إلى انتخابات نزيهة وعادلة. وذلك في كلمة وجهها إلى الليبيين مساء الخميس بهذه المناسبة. كما تلقى المنفي برقيات تهنئة من عدد من القادة والزعماء بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، منهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس جمهورية اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو، ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلين، وورئيس مالطا، جورج فيلا.

المنفي يعد بالعمل على توحيد الجهود السياسية في مسار وطني واحد يضم الجميع

الدبيبة: الانتماء لهذا الوطن ثابت لا يتغير

وليامز في ذكرى الاستقلال: لتكن مناسبة لتوحيد صفوف الليبيين ونبذ الفرقة والخلافات

الأمير السنوسي: الملكية الدستورية مظلة لجميع الليبيين ولا حل من دون قانون

أما رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، فقد اكتفى بالحديث عن الأبعاد التاريخية لمناسبة ذكرى عيد الاستقلال دون أن يأتي على التطورات السياسية الحاصلة في المشهد الليبي، إذ قال «الانتماء والحب لهذا الوطن لا يتغير فهو ثابت في كل الظروف»، وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « في ذكرى عيد الاستقلال نبارك لكل الليبيين الذين يحبون هذا الوطن ويعملون من أجل أن يصونوا، ويحفظوا مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد».

السنوسي والملكية الدستورية

وعلى عادته السنوية، فقد سجل الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي حضوره في مشهد ذكرى عيد الاستقلال، إذ دعا إلى ضرورة تجنب الفرقة والصراع، كما شدد في كلمة بهذه المناسبة على قناعته التامة بأنه «لا نجاح لأي معالجات - حتى مع وجود التوافق حولها- لا تتخذ من الدستور والقانون قاعدة ومسارًا لها».

وتحدث السنوسي في كلمة بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، عن الأحداث التي شهدتها البلاد طوال العقود الماضية، خاصة العقد الأخير، متابعًا: «حافظنا طوال العقود الماضية على وصية آبائنا وأجدادنا والأمانة التي حملنا إياها بأن تكون الملكية الدستورية مستقبلاً كما كانت في عهدها الأول مظلة لجميع الليبيين.

وتحقق استحقاق الاستقلال لليبيا في 24 ديسمبر 1951، بعد أكثر من ثلاثة عقود من النضال خاضها الشعب الليبي منذ أن وطأت أولى جحافل المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بشأن الاستقلال، وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

وأدرج المجلس الوطني الانتقالي يوم 24 ديسمبر ضمن العطلات الرسمية للبلاد، بعد أن أُلغي الاحتفال بهذه الذكرى خلال نظام القذافي الذي امتد إلى 42 سنة، ورُفع علم الاستقلال للمرة الأولى بعد هذه السنوات خلال الأيام الأولى لثورة فبراير، في مدينة بنغازي.

ويتساءل الليبيون اليوم حول ما إذا كانت الذكرى المقبلة لعيد الاستقلال في العام 2022 ستشهد جديدا في الملف الليبي، ينهي وديعة الصراعات المستمرة منذ عقد، أم أن مسلسل الأزمات والإحباطات مستمر إلى ما لا نهاية.