وليامز في ذكرى الاستقلال: لتكن مناسبة لتوحيد صفوف الليبيين ونبذ الفرقة والخلافات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 01:09 مساء
ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، 1 فبراير 2021. (البعثة الأممية)

هنأت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الليبيين لمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال البلاد، داعية إلى أن تكون المناسبة فرصة «لتوحيد صفوف الليبيين».

وقالت وليامز على حسابها بموقع «تويتر»: «يسرني أن أهنئ أبناء الشعب الليبي العزيز في ربوع ليبيا كافة لمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال البلاد».

وأضافت «إنها مناسبة عزيزة على قلوب الليبيين، فلتكن مناسبة لتوحيد صفوفهم ونبذ الفرقة والخلافات والانتقال بالوسائل الديمقراطية إلى مرحلة اليقين. كل عام وليبيا وشعبها بألف خير وسلام وازدهار».

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وتحتفل البلاد، الجمعة، 24 ديسمبر بالذكرى 70 لاستقلالها، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

وأدرج المجلس الوطني الانتقالي يوم 24 ديسمبر ضمن العطلات الرسمية للبلاد، بعد أن أُلغي الاحتفال بهذه الذكرى خلال نظام القذافي الذي امتد إلى 42 سنة، ورُفع علم الاستقلال للمرة الأولى بعد هذه السنوات خلال الأيام الأولى لثورة فبراير، في مدينة بنغازي.

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