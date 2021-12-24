البعثة الأممية تدعو الليبيين إلى «العمل معا» لتعزيز الاستعدادات للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 12:25 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الليبيين إلى «العمل معًا لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية»، معتبرة أن هذا الاستحقاق هو طريق «الوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية».

جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة، الجمعة، لمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، حيث قالت إن هذه الذكرى السنوية تأتي «في لحظة مفصلية وليبيا تبذل جهودًا لتحقيق انتقال سلمي من الصراع وعدم الاستقرار عبر انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية».

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وجاء في البيان: «إذ تشارك البعثة الشعب الليبي احتفالاته بيوم الاستقلال، فإنها تُثني على التقدم الكبير الذي تحقق العام الماضي نحو تحقيق السلام والاستقرار».

ودعت البعثة الليبيين كافة إلى «مواصلة التركيز على هذا الهدف، والعمل معًا لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية التي ستؤدي إلى الوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية».

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