افتتاح قسم النساء والولادة بمستشفى «الثورة التعليمي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 10:49 صباحا
وزير الصحة يفتتح قسم النساء والولادة بمستشفى الثورة التعليمي، 23 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)

افتتح وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، الخميس، قسم النساء والولادة بمستشفى «الثورة التعليمي»، بسعة تبلغ 400 سريرًا.

واطّلع الوزير على سير الخدمات الطبية بالمستشفى خلال جولة تفقّدية، واستمع إلى آراء المرضى الموجودين بالأقسام الإيوائية حول الخدمات الطبية المقدمة لهم، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

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وزار الزناتي أيضًا مستشفى «تاكنس العام» الواقع في إحدى قرى الجبل الأخضر، وتفقّد الأحوال الصحية للمرضى رفقة وفد من وزارة الصحة، وتابع التجهيزات الطبية التي وصلت أخيرًا للمستشفى.

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