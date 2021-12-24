رئيس مالطا يهنئ المنفي لمناسبة ذكرى استقلال ليبيا

رئيس مالطا، جورج فيلا. (الإنترنت)

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في وقت متأخر الخميس، برقية تهنئة من رئيس مالطا، جورج فيلا، لمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا، على ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان مقتضب.

وتلقى المنفي برقيات مماثلة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس اليونان، إيكاتيريني ساكيلاروبولو، ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلين.

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ووجه المنفي كلمة، الخميس، إلى الليبيين لمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا، وعد فيها بمواصلة العمل «لتوحيد الجهود السياسية كافة في مسار وطني واحد، يضم الجميع»، وتعزيز الحوار بين جميع الليبيين، «للوصول بالبلاد إلى انتخابات نزيهة وعادلة»