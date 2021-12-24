«الأرصاد»: طقس معتدل على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 10:01 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال حالة الطقس على غالب مناطق ليبيا مع تكاثر السحب من حين لآخر، اليوم الجمعة، على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر تتخللها أحيانًا سقوط أمطار متفرقة.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية خفيفة  إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا، غدًا.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم خاصة على المناطق الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر حتى طبرق، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح يوم الغد على المرتفعات الجبلية.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.  
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الأحد على غالب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.  
الرياح:  شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.

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