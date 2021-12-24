توزيع نسخ من الكتاب المدرسي في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 01:56 صباحا
توزيع مقررات دراسية من رصيد كتب العام الماضي (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخميس، توزيع عدد من الكتب المدرسية المتوفرة في المخازن الرئيسية والفرعية من رصيد كتب العام الماضي وذلك في مناطق درنة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إن مكتب شؤون المخازن القبة يشرع في توزيع ما يتوفر من الكتاب المدرسي في المخازن الرئيسية، والفرعية على المؤسسات التعليمية، من واقع المتوفر من رصيد كتب العام الماضي.

كما أعلن مراقب التربية والتعليم درنة عبدالحميد حماد الطيب، عن الانتهاء من توزيع المقررات الدراسية على طلبة الشهادتين الإعدادية، والثانوية بشقيها الأدبي، والعلمي من فائض مكتب المخازن التعليمية درنة.

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وأوضح في كتاب وجهه لمدير مكتب شؤون المراقبات بالوزارة أنهم خاطبوا المؤسسات التعليمية بعدم إلزام الطلبة بشراء المقررات لمناهج سنوات النقل، لعدم توفرها في مخازن الوزارة الفرعية بدرنة، مؤكداً مخاطبتهم الجهات الرقابية بطلب منع المقررات الدراسية في المحلات التجارية.

وفي وقت سابق الخميس، حددت اللجنة الوزارية المشكلة لحل أزمة الكتاب المدرسي، مدة زمنية قدرها شهرًا من تسليم النسخة الإلكترونية للكتاب المدرسي، وتعهدت بسداد المبلغ المالي بعد تسليم الكمية كاملة لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

وقالت اللجنة إن الشركات المحلية والدولية التي سيجري تكليفها تعهدت بتوريد الكتاب على دفعات، وأن أولى الدفعات سوف تُسلم بعد ثلاثة أسابيع من بدء العمل.

يأتي ذلك في أعقاب تكليف القيب برئاسة اللجنة الوزارية المشكلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لإيجاد آلية مثلى لتوفير الكتاب المدرسي بشكل عاجل وتوزيعه على المدارس كافة خلال المدة القريبة المقبلة.

وأعلن مكتب النائب العام، الصديق الصور، الإثنين الماضي، حبس وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي. وذلك بعدما تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات إهمال وتقصير الوزير.

توزيع مقررات دراسية من رصيد كتب العام الماضي (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)
توزيع مقررات دراسية من رصيد كتب العام الماضي (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)
توزيع مقررات دراسية من رصيد كتب العام الماضي (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)
توزيع مقررات دراسية من رصيد كتب العام الماضي (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)
توزيع مقررات دراسية من رصيد كتب العام الماضي (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)
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