«التعاون الإسلامي» مهتمة بالتطورات في ليبيا وتدعو للحوار

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه يستقبل مندوب ليبيا الدائم لدى المنظمة كمال بشير (وال)

عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن دعم المنظمة لكافة الجهود الهادفة إلى استعادة أمن ليبيا واستقرارها، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

جاء ذلك خلال لقائه، يوم الخميس، بمقر الأمانة العامة، المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي كمال بشير دهان، وفق ما نشرته المنظمة عبر موقعها الالكتروني.

وأكد «طه» متابعة واهتمام الأمانة العامة للتطورات الحالية في ليبيا، خاصة تأجيل العملية الانتخابية، مناشدًا الأطراف الليبية كافة «بذل قصارى الجهد، وتوظيف الحوار لتجاوز مخاطر هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، وليواصل الشعب الليبي مسيرة الأمل لتحقيق تطلعاته في الأمن والسلم والاستقرار والتنمية».

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واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 يناير 2022 بعدما تعذر تنظيمها الجمعة، داعية مجلس النواب إلى العمل على معالجة المعوقات والصعوبات التي تحول دون استكمال العملية الانتخابية.