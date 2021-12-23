الخارجية توضح تفاصيل توقيف ضابط أميركي سابق في ليبيا

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، مساء الخميس، الملابسات الكاملة المتعلقة بظروف احتجاز مواطن أميركي في ليبيا.

جاء ذلك ردًا على ما نقلته قناة CNN الإخبارية الأميركية في وقت سابق اليوم الخميس، حول أن مدرساً أمريكياً وضابطاً سابقاً في البحرية يدعى «فرناندو إسبينوزا» ويبلغ من العمر 29 عاماً اختفى في ليبيا يوم 9 نوفمبر الماضي، بعد 5 أسابيع من وصوله إلى البلاد لبدء وظيفة جديدة في مدرسة دولية بطرابلس.

لكن وزارة الخارجية قالت إنها تستغرب المغالطات التي أوردتها قناة CNN الإخبارية، وعدم مراعاة الحيادية والدقة في النشر.

وأكدت الوزارة أن المواطن الأمريكي المذكور دخل ليبيا بتأشيرة صحيحة وعمل مدرسًا في إحدى المدارس وانتهت صلاحية التأشيرة الممنوحة له، وجرى إيقافه في الجنوب الليبي من قبل الأجهزة الأمنية لمخالفته الإجراءات، وتواجده في مناطق التوتر دون حصوله على إذن السلطات الليبية المختصة بالرغم من تنبيهه عدة مرات.

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وأشارت إلى أن المواطن الأميركي موقوف لدى «السلطات الليبية المختصة» وتم «تأمين اتصال هاتفي له مع المسؤول القنصلي بالسفارة الأميركية المعتمدة لدى ليبيا» منذ أسبوعين، وقامت السفارة بالاتصال بأسرته.

وذكرت أنه يوم 21 ديسمبر، جرى تمكينه من الاتصال بالسفارة الأميركية وكذلك والدته للاطمئنان عليه، ونظرا لعدم حصوله على لقاح ضد فيروس كورونا تأخرت عملية ترحيله إلى بلاده.

وتابعت أن السلطات الليبية المختصة قامت بتلقيحه بالجرعة الأولى إلا أن الوزيرة نجلاء المنقوش تدخلت شخصيًا للتعجيل بالإجراءات وترحيله مطلع الأسبوع المقبل، حفاظًا على العلاقات الليبية الأميركية المتينة واحترامًا لخصوصية الأعياد المقبلة في وطن الموقوف.

وكانت قناة «سي إن إن» أفادت «فرناندو إسبينوزا» سافر بداية أكتوبر إلى ليبيا، وبعد شهر قام برحلة في عطلة نهاية الأسبوع إلى الصحراء الليبية لرؤية واحة قبرعون، وقالت إن العديد حذروه من السفر، لأن الطرق غير آمنة وقد يعرض نفسه للخطر.

الأميركي «فرناندو إسبينوزا» ووالدته (شبكة سي إن إن)