عبدالمجيد سيف النصر: اجتماع مرشحي الرئاسة في بنغازي لم يتناول تشكيل حكومة

المرشح الرئاسي عبدالمجيد سيف النصر خلال مقابلته مع قناة الحدث، 23 ديسمبر 2021. (صورة من البث)

حمل المرشح الرئاسي، عبدالمجيد سيف النصر، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مسؤولية تأجيل انتخابات 24 ديسمبر، نافيًا تناول اللقاء الذي جمع عددًا من المرشحين للرئاسة في بنغازي أخيرًا مسألة تشكيل حكومة.

وأضاف سيف النصر أن اللقاء كان إيجابيًا ويفرح به كل ليبي، وأنه ركز على الإسراع بإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى تأييد الجميع لإجراء الاقتراع، وذلك حسب تصريحاته لقناة «الحدث»، مساء الخميس.

وشدد على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية دون استثناء مع إمكانية التعامل مع الدول الأجنبية بالتدريب والمسائل المشابهة فقط، مؤكدًا كذلك على مسألة توحيد المؤسستين العسكرية والشرطية، وتحقيق المصالحة الوطنية وجبر الضرر وعودة الليبيين من الخارج.

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واعتبر أن اجتماع بنغازي جمع الفرقاء على طاولة سلام واحدة، مضيفا: الجميع يريد الانتخابات واستقرار ليبيا وأصابهم الإحباط من تأجيل الانتخابات. وأشار إلى أن الاجتماع لم يكن الأول أو الأخير، إذ جرت لقاءات في طرابلس والزاوية .

وفيما يخص سيف الإسلام القذافي، قال سيف النصر: «لم ألتقِ مع سيف منذ ثورة فبراير، تجمعنا رابطة اجتماعية معه، نختلف سياسيًا ويجمعنا الوطن، وإذا انطبقت عليه كل القوانين فليترشح للرئاسة بلا أي مشكلة».

وضم اجتماع بنغازي مرشحين للانتخابات الرئاسية بينهم المشير خليفة حفتر، وفتحي باشاغا، ومحمد المنتصر، وأحمد معيتيق وعارف النايض والشريف الوافي.